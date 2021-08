Lanckorona. Weekend w perełce Małopolski

Lanckorona - dumne królewskie miasto

Chociaż teraz Lanckorona jest wsią, to przez kilka stuleci posiadała prawa miejskie. Nadał je Kazimierz Wielki około 1361 roku. Jeszcze wcześniej władca ufundował kościół oraz murowany zamek. Warownia strzegła drogi do stolicy królestwa oraz granicy z księstwem oświęcimskim, które w XIV wieku stanowiło lenno czeskie. Do momentu potopu szwedzkiego i konfederacji barskiej Lanckorona świetnie się rozwijała, a mieszczanie cieszyli licznymi przywilejami.