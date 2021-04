Wakacje 2021 w górach. Jeśli nie Zakopane, to co?

Zakopane to najsłynniejsze miasto w polskich górach. Trudno się więc dziwić, że tak wiele osób chce spędzić tu swój letni urlop. Każdego kusi atmosfera Krupówek i tętniącej życiem Gubałówki, a także bliskość najważniejszych szlaków turystycznych Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Podczas tegorocznych wakacji w Zakopanem ponownie pojawią się stęsknieni za górami urlopowicze. Portal Nocowanie.pl informuje, że miasto znajduje się bardzo wysoko na liście zainteresowań turystów. W tej chwili najwięcej rezerwacji i zapytań o wolne noclegi trafia do miejscowości nadmorskich – i właśnie do Zakopanego, co dowodzi, że zawsze jest w modzie.