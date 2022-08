Last minute na sierpień. Ile zapłacimy za wakacje w ostatniej chwili?

Mało ofert last minute w 2022 roku: "Popyt na wyjazdy jest bardzo wysoki"

- Termin "last minute" kusi turystów od wielu lat, bo kojarzy się z dużymi przecenami na ostatnie miejsca, które zostały w hotelach i samolotach. W tym roku nie ma jednak co liczyć na imponujące rabaty, bo popyt na wyjazdy turystyczne w całej Europie jest bardzo wysoki, dlatego biura nie muszą robić wyprzedaży - potwierdza Marzena German z Wakacje.pl. - Co więcej, trend do podnoszenia cen wraz ze zbliżającym się terminem wyjazdu obserwowaliśmy już w zeszłym roku, w tym jest podobnie.