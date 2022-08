Hit lata 2022. Polacy skuszeni cenami, pogodą i all inclusive

Dodajmy, że w tym roku Turcja jest jeszcze popularniejsza ponieważ zniesiony został obowiązek paszportowy i wizowy. Oznacza to, że obywatele polscy mogą tam podróżować na podstawie dowodu osobistego, tak jak ma to miejsce w przypadku państw strefy Schengen. - Ale uwaga! Pamiętajmy, że warunkiem wejścia na pokład samolotu i przekroczenia granicy jest okazanie dowodu tożsamości - może to być wspomniany dowód osobisty albo - tak jak do tej pory - paszport. Dotyczy to także dzieci - zauważa German.