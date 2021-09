Jesień w Chorwacji. "Tego się nie spodziewałam"

Posiłki w restauracjach nie są tanie - średni koszt dania obiadowego (mięsnego czy z owocami morza) to ok. 100 kun (ok. 60 zł). Chorwacja to jednak kraj, w którym najpopularniejszym typem noclegu są apartamenty. Własna kuchnia daje możliwość gotowania i dopasowania wydatków do budżetu - czasem można zdecydować się na restaurację, a czasem upichcić coś samemu.