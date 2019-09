"Lataj odpowiedzialnie". Pociąg zastąpi samolot na trasie z Brukseli do Amsterdamu

Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze zastąpią jeden ze swoich lotów na trasie z Brukseli do Amsterdamu (lotnisko Schiphol) pociągiem pospiesznym Thalys.

Holenderski sektor lotniczy dąży do obniżenia o 35 proc. emisji CO2 do roku 2030 (Shutterstock.com)

Od 29 marca 2020 r., część pasażerów KLM zamiast polecieć – odbędzie podróż pociągiem. Jest to pierwszy krok w ramach długoterminowego planu ograniczenia liczby lotów na krótkich trasach, który linie KLM realizują wspólnie z przewoźnikami kolejowymi – Thalys (przewoźnik, obsługujący przy użyciu pociągów TGV połączenia kolejowe między Holandią, Belgią, Francją i Niemcami) oraz NS Dutch Railways (holenderskie koleje pasażerskie).

Od czerwca b.r. KLM nawołuje klientów i całą branżę lotniczą do odpowiedzialnych podróży ("Fly responsibly"), z myślą o wpływie jaki wywierają na naszą planetę. Decyzja o zastąpieniu samolotu pociągiem to dowód, jak linia realizuje swoją misję w praktyce.

Linie KLM przystąpiły do wdrażania założeń swojej proekologicznej strategii "Fly Responsibly" (ang. „lataj odpowiedzialnie”), w ramach której zachęcają swoich klientów do rozważnego wyboru środka transportu w zależności od dystansu podróży. Przewoźnik opowiada się za zastąpieniem lotów krótkodystansowych usługami kolejowymi, przy założeniu, że pociąg spełnia wymogi pasażerów lotniczych pod względem prędkości, niezawodności i komfortu podróży.

Pierwszym krokiem jest decyzja o zmniejszeniu częstotliwości lotów KLM z pięciu do czterech dziennie na trasie Bruksela – Amsterdam Schiphol na rzecz ulepszonej podróży kolejowej na pokładzie Thalys i zintegrowanie usługi kolejowej z lotniczą – "Air & Rail" (lot i pociąg). KLM zamierza stopniowo ograniczać liczbę lotów między Brukselą a lotniskiem Schiphol w celu zastąpienia ich pociągiem. Z trasy Bruksela – Amsterdam Schiphol korzystają najczęściej pasażerowie, którzy w Amsterdamie przesiadają się na loty międzykontynentalne.

"Transport intermodalny, czyli przewóz obejmujący kilka środków transportu, co w naszym przypadku jest połączeniem pociągu z samolotem, stanowi złożoną i wymagającą działalnością. Kluczowe znaczenie ma szybkość, nie tylko samego przejazdu pociągiem, ale też cały proces transferu na lotnisku. Naszym celem jest maksymalny postęp w obu obszarach. Redukcja częstotliwości lotów między Brukselą, a Amsterdamem z pięciu do czterech dziennie na rzecz pociągu, to dla nas okazja do zdobywania doświadczenia i ciągłego udoskonalania usług Air & Rail" – powiedział Pieter Elbers, prezes i dyrektor generalny KLM.

Decyzja przewoźnika jest podyktowana kilkoma ważnymi powodami i uwarunkowaniami. Po pierwsze, stopniowe zastępowanie podróży lotniczej kolejową na krótkich dystansach jest działaniem na rzecz tworzenia zrównoważonej przyszłości transportu lotniczego, do którego przewoźnik zobowiązał się w czerwcu b.r. ogłaszając strategię "Fly Responsibly".

Po drugie, krok ten odzwierciedla zaangażowanie KLM w branżowy plan "Smart and Sustainable", w ramach którego cały holenderski sektor lotniczy dąży do obniżenia o 35 proc. emisji CO2 do roku 2030.

Po trzecie, przewoźnik musi stawić czoła ograniczonej przepustowości lotniska bazowego Schiphol w Amsterdamie. Ograniczenia dotyczące pozwoleń na starty i lądowania (tzw. slot) sprawiają, że linie muszą rozważnie zarządzać swoją siatką lotów. Zastępując loty krótkodystansowe usługami kolejowymi, KLM będzie mógł przeznaczać dostępną pulę pozwoleń na loty międzykontynentalne. Koleje będą pełnić rolę "dowozową" do lotniska tranzytowego Amsterdam Schiphol, a globalna oferta lotów KLM będzie mogła nadal wzbogacać się o szerszy wybór kierunków międzykontynentalnych.

Usługę "lot i pociąg" można rezerwować za pośrednictwem KLM.com i biur podróży. Aby zapewnić płynniejszą integrację przewozów, KLM, Thalys, koleje holenderskie i lotnisko Schiphol starają się usprawnić obsługę bagażu i inne usługi, na lotnisku w Amsterdamie powstanie też specjalne stanowisko odprawy "Air & Rail".

"Lataj odpowiedzialnie" (Fly responsibly) to długoterminowa inicjatywa, którą linie KLM ogłosiły w czerwcu tego roku – dokładnie na 100 dni przed swoimi setnymi urodzinami. Program obejmuje wszelkie dotychczasowe i planowane działania KLM na rzecz minimalizacji wpływu lotnictwa na środowisko naturalne – prace nad zmniejszeniem emisji CO2, inwestycje w zrównoważone paliwa, programy kompensacji CO2 przez klientów indywidualnych i firmy, aż po projekt samolotu przyszłości V-Flying. Co ważniejsze, zakłada wymianę know how i szeroko zakrojoną współpracę branży transportowej, ponieważ prawdziwy postęp można osiągnąć tylko pod warunkiem współdziałania całego sektora.

