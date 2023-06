Łatwa podróż do USA. Wystarczy użyć jednej aplikacji

W tegoroczne wakacje wiele osób zdecyduje się na wyjazd do USA. Choć podróż ta jest daleka i kosztowna, co roku spora liczba osób decyduje się na to wyzwanie. Dla wszystkich urlopowiczów mamy jednak dobre wieści - Amerykański Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP) uruchomił specjalną aplikację mobilną, która znacznie ułatwi organizację formalności.