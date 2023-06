Nagie dzieci na plażach. W sieci zawrzało

Z drugiej jednak strony wielu internautów skrytykowało policjantkę za ich zdaniem zbyt pruderyjne podejście do świata. "A ja patrzę na to trochę inaczej. U nas nawet w saunie nie siada się na golasa, bo ciało trzeba zawsze zakrywać. Nie do końca to rozumiem, przecież nasze ciała są piękne. W Hiszpanii na plaży kobiety w każdym wieku chętnie chodzą topless i nikt nie zwraca na to uwagi. Po prostu przesadzamy w drugą stronę", "Nie rozumiem tej seksualizacji dzieci", "To osoba łamiąca prawo i wykorzystująca sytuację ma problem i czuję trochę, że teraz mówiąc dziecku, że ma się zakryć, bo ktoś może je skrzywdzić, przerzucam winę na nie, bo jego nagość może być przez kogoś źle odebrana" - twierdzą inne osoby.