Turyści na Krecie rozczarowani. "Wszyscy byli bardzo niezadowoleni"

Laguna Balos. Turyści muszą się zadowolić widokiem z daleka

Jedną z osób, której nie udało się dotrzeć do laguny na pokładzie statku, była pani Anna Majczyna. - 15 czerwca wyruszyliśmy z portu Kissamos na wycieczkę do laguny Balos - opowiada w rozmowie z WP. - Najpierw zaliczyliśmy przystanek na pobliskiej Gramvousie - relacjonuje i dodaje, że wszystko szło zgodnie z planem do momentu, gdy statek zaczął zbliżać się do Balos.