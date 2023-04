Lawina w Tatrach porwała snowboardzistę. Spadł z nią ponad 800 metrów

O krok od tragedii w Tatrach

Ok. godz. 12 do centrali TOPR dotarło zgłoszenie od mężczyzny, który w trakcie zjazdu z Rysów spadł z lawiną. Jak opowiedział, porwała go nagle i dopiero po ok. 850 m upadku zatrzymał się 150 m nad taflą Czarnego Stawu.