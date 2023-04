Góry z dzieckiem. Szczyty łatwe do zdobycia dla najmłodszych

Chodzenie po górach i zdobywanie kolejnych szczytów to wspaniała rozrywka nie tylko dla dorosłych. To także fantastyczny sposób na spędzanie wolnego czasu z dziećmi, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy najmłodsi coraz mniej obcują z naturą i prowadzą raczej mało aktywny tryb życia. Warto od najmłodszych lat zachęcać malucha do górskich wycieczek i regularnie zabierać go w miejsca dostosowane do jego możliwości i bezpieczne dla najmłodszych.