Lecieli przez 13 godzin. Wylądowali na tym samym lotnisku, z którego wystartowali

Przekierowanie samolotu na inne lotnisko ze względu na warunki atmosferyczne to częsta praktyka w lotnictwie. Przykładowo, gdy w Gdańsku jest mgła uniemożliwiająca lądowanie, samoloty kierowane są np. do Warszawy czy Bydgoszczy, a stamtąd pasażerowie odwożeni są do właściwego portu, najczęściej autokarami.