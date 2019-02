Lekcja anatomii czy bezczeszczenie zwłok. Kontrowersyjna wystawa znów w Gdańsku

Chwalą ją największe światowe sławy, negują konserwatywne środowiska. Wystawa BODY WORLDS & The Cycle of Life znów zawita do Gdańska.

BODY WORLDS & The Cycle of Life jest zbiorem ponad 160 anatomicznych wzorców, które przedstawiają historię naszego życia

Ekspozycja krąży po całym świecie i wszędzie budzi ogromne emocje i sprzeczne odczucia. Przeciwnicy podkreślają, że wystawa narusza godność zmarłych, organizatorzy podkreślają, że przyświeca im cel edukacyjny, a uczestnicy oglądający eksponaty są zachwyceni, że jest to dla nich świetna lekcja anatomii.

Cichutka fabryka

– Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tymi eksponatami i zobaczyłem, jak funkcjonuje nasze ciało, zdałem sobie sprawę, że wyobrażałem je sobie zupełnie inaczej niż pokazywano nam na lekcjach biologii. Tak naprawdę tylko lekarze mają wgląd we wnętrze naszego ciała, a dobrze byłoby, gdybyśmy my także mieli świadomość, jak ono wygląda w środku. Podczas tej wystawy mogłem zobaczyć, jak funkcjonuje ludzkie ciało i jak powinniśmy postępować, żeby je chronić – mówi Piotr, który podziwiał ekspozycję w Berlinie.

Do tej pory wystawę miało okazję podziwiać ponad 48 mln odwiedzających w Europie, Azji, Afryce Południowej i Ameryce. Gary Oldman, brytyjski aktor po obejrzeniu ekspozycji napisał: "Nigdy nie wiedziałem, że tak dużo dzieje się wewnątrz ciała ludzkiego – niczym cichutka fabryka". A Jean-Paul Gaultier, francuski projektant mody, powiedział w swoim stylu: "Co za świetna wystawa. Teraz dokładnie wiem, co się ze mną dzieje, kiedy mam kaca".

Kontrowersje

Podczas wystawy będziemy mieli okazję poznać zmiany zachodzące w ludzkim ciele. Od poczęcia, poprzez okres niemowlęcy, dzieciństwo, dojrzałość, aż po jesień życia. Wystawa pozwala odkryć tajemnice i skomplikowane zagadki ludzkiego organizmu.

To co wywołuje największe kontrowersje, to to, że wszystkie eksponaty są prawdziwe. Ciała pochodzą od dawców, którzy za życia zgodzili się je przekazać na rzecz Instytutu Plastynacji w Heidelbergu, w którym prowadzony jest specjalny program dawców ciał na potrzeby plastynacji.

– BODY WORLDS & The Cycle of Life jest zbiorem ponad 160 anatomicznych wzorców, które przedstawiają historię naszego życia. Jak nasze ciało się rozwija od najmniejszych komórek w okresie płodowym aż po okres starości. Pragniemy edukować widzów, że w pełni jesteśmy odpowiedzialni za nasze ciała, a w trakcie życia pracując nad swoją sprawnością, możemy je udoskonalać na naszą korzyść. Każdy etap naszego istnienia jest tutaj niezwykle przystępnie dla zwiedzających opisany. Możemy zobaczyć atletyczne figury plastynatów zaprezentowane przez twórców w artystyczny sposób, poszczególne organy a także przekroje różnych części ciała – mówi Ewa Król-Bednarczyk, rzecznik prasowy wystawy.

Bardziej postaci woskowe niż ciała

– Przemierzając salę po sali i zapoznając się z kolejnymi tajnikami funkcjonowania naszego organizmu, perspektywa obcowania z ludzkim ciałem topnieje. Być może dzieje się tak za sprawą wyglądu eksponatów. Przypominają bardziej postaci woskowe niż ciała. Modele są zakonserwowane metodą plastynacji, która polega na usunięciu z tkanek organizmu wody i tłuszczów i nasyceniu ich odpowiednimi polimerami, co powoduje zatrzymanie ich rozkładu. Czas przygotowania eksponatu trwa od jednego tygodnia w przypadku małego narządu, po cały rok dla całego ciała – tłumaczy Piotr.

Gunther von Hagens jako anatom, wynalazca, nauczyciel oraz orędownik zdrowia stworzył estetyczne plastynaty całego organizmu. Dzięki nim mamy możliwość wnikliwego zapoznania się fantastyczną tematyką ciała. Poprzez plastynację, ciało po śmierci człowieka może zostać przekształcone w niesamowity anatomiczny wzorzec, dając możliwość widzom zobaczenia ludzkiego ciała, jakiego nigdy przedtem nie widzieli.

Piękny, ale też kruchy

Ekspozycja jak żadna inna, zmienia postrzeganie samych siebie. Zwiedzający mają wrażenie poruszania się po trójwymiarowym atlasie anatomii oraz mogą dowiedzieć się, jak skomplikowany, piękny, ale też kruchy jest nasz organizm.

– BODY WORLDS to niezwykła lekcja nie tylko anatomii, ale piękna i formy. Możemy spojrzeć na wszystkie nasze układy i narządy w zupełnie nieznany dotąd sposób. Tylko tutaj jesteśmy w stanie zobaczyć jak naprawdę się starzejemy, jaki przebieg mają dolegliwości oraz choroby w różnych okresach życia – tłumaczy rzeczniczka wystawy.

Gdy przedstawiciele środowisk konserwatywnych pisali, że firma organizująca prezentację ciał narusza ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz porządek publiczny, L’Osservatore Romano, wydawnictwo katolickie, przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie broni tego przedsiewzięcia.

"BODY WORLDS zasługuje na uwagę. Towarzyszy laikowi z dziedziny medycyny i anatomii, pomagając odkrywać ludzkie ciało, pokazując i tłumacząc prostym językiem życiowe mechanizmy. Najbardziej zaskakujące jest porównanie zdrowych i chorych narządów. Widząc serce w książce, telewizji czy na modelu to jedno, ale patrząc na prawdziwe plastyczne serce, zdając sobie sprawę z tego co mamy w sobie i nieustannej pracy naszego wewnętrznego układu, pozostaje nam tyko podziw i szacunek dla naszego ciała. Wystawa jest wspaniałym hymnem o szacunku do ciała" - rekomenduje ekspozycję L’Osservatore Romano.

– To była dla mnie prawdziwa lekcja anatomii – mówi Piotr. – A mózg... mózg wygląda wręcz apetycznie...

Wystawa prezentowana będzie od 12 marca do 26 czerwca w Galerii Metropolia w Gdańsku na poziomie -1.