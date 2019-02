Ukryty cmentarz w Watykanie. Zachwyca swoim wyglądem

Piękny ogród ze strzelistymi drzewami otoczony ozdobnym murem w Watykanie - to nie kolejna atrakcja turystyczna, a opis włoskiego cmentarza. Ten urokliwy zakątek jest jedną z ukrytych pereł enklawy.

Campo Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi to dosłownie cmentarz Niemców i Flamandów. Schowany za wysokim murem na niewielkim placu, jest jednym ze spokojniejszych miejsc w wypełnionym turystami mieście. Odwiedzający określają go jako "oazę spokoju", w której można na chwilę odpocząć od włoskiego gwaru.

Cmentarz ma za sobą wiele lat niezwykłej historii. W czasach starożytnych miejsce nazywano "cyrkiem Neurona", gdyż to właśnie tam byli torturowani i mordowani chrześcijanie. Jak podaje strona Vatican State, w 799 roku po raz pierwszy wspomniano również o Szkole Francuskiej mieszczącej się na tych terenach. Z tego powodu, na jednej ze ścian budynków otaczających cmentarz do dziś widnieje wizerunek Charlemagne'a, który był jej założycielem. W połowie XV w. do Rzymu zaczęli przybywać pielgrzymi i przebudowali miejsce zgodnie z niemieckim stylem, który wtedy był powszechnie stosowany. W XIX w. dobudowano rezydencję dla księży studiujących łacinę, archeologię bądź historię kościoła. Ostatnie renowacje miały miejsce w latach 70.