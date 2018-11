Rzeźba, która przedstawia bezdomnego Jezusa. Nie obyło się bez kontrowersji

"Wiara wyraża się w aktywnej trosce o zmarginalizowaną społeczność. Wierzymy, że takie było życie jezusa, był bezdomnym" - mówi David Buck z kościoła episkopalnego. Rzeźba, którą docenił owiana jest wieloma kontrowersjami.

Co zaskakujące, posąg pojawił się przed wieloma kościołami, które wykazały niezwykłą tolerancję dla kontrowersyjnej rzeźby. Kiedy zainstalowano ją w kościele episkopalnym św. Albana w centrum ekskluzywnej dzielnicy w Davidson w Północnej Karolinie, jedna z kobiet zadzwoniła na policję, a inna napisała skargę do redaktora lokalnej gazety. Wielu uważało, że to obraza dla Syna Bożego. Niektóre kościoły sprzeciwiły się wręcz przed umieszczeniem jej przed swoją instytucją.

Sam Timothy Schmalz, który jest chrześcijaninem, twierdzi, że inspiracją dla tej rzeźby był prawdziwy bezdomny, którego widział na ławce w Toronto.