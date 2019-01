Dark tourism: komercjalizacja śmierci czy sposób na refleksję?

Zamiast złotej plaży i lazurowej wody, komory gazowe, bunkry czy więzienia. Dark tourism (ang. mroczna turystyka) to zjawisko stare jak świat, polega na odwiedzaniu miejsc, w których ginęli ludzie – pól bitew, obozów koncentracyjnych, więzień. Ale jego najnowsza odmiana, polegająca na podróżowaniu do miejsc, w których trauma jest świeża (wybrzeże Indonezji zniszczone przez tsunami, Sarajewo, miejsce w którym rozbił się lot 93 11 września 2001 roku), budzi wątpliwości. Zwłaszcza, że powstają nawet strony dedykowane mrocznej turystyce, a millenialsi zafascynowani śmiercią wrzucają na Instagram selfie z miejsc ludobójstwa.

Czy jeśli podczas pobytu w Nowym Jorku odwiedzisz Ground Zero i 9/11 memorial jesteś "mrocznym turystą"? Czy spędzenie dnia w muzeum Auschwitz – Birkenau jest dowodem na niezdrową fascynację śmiercią? Z pewnością nie. Choć pytania o to, gdzie leży granica, pojawiają się ilekroć w social media pojawiają się zdjęcia młodych ludzi pozujących na tle komór gazowych, cmentarzy, więziennych cel. Dark tourism czyli mroczna turystyka to specyficzny sposób poznawania świata. Polega na podróżowaniu do miejsc dotkniętych tragedią. Najpopularniejsze miejsca to oczywiście muzeum w Oświęcimiu, ruiny elektrowni atomowej w Czernobylu, Hiroszima, Ground Zero. W najbardziej kontrowersyjnej odmianie mrocznej turystyki odwiedzane są miejsca, które jeszcze niedawno widzieli w wiadomościach – klub Batacalan w Paryżu czy zgliszcza wieżowca Grenfell Tower w Londynie.

Dr Philip Stone, szef Institute for Dark Tourism Research przy University of Central Lancashire mówi, że komercjalizacja śmierci prowadzi do tak wypaczonych inicjatyw, jak ta w dawnych bunkrach na terenie byłego NRD, w których agenci Stasi torturowali i mordowali ludzi, a dziś turyści mogą wcielić się w rolę ofiar i za opłatą spędzić dobę w "hotelu", czy hotel w łotewskim mieście Lipawa ulokowany w dawnym więzieniu Karosta, który swoim gościom oferuje atrakcje typu czołganie się po placu czy stanięcie pod murem i spojrzenie prosto w lufę karabinu.

