Leśnicy pokazali nagranie. "Pozwoliły uchwycić swoje walki"

Bekowisko to okres godowy oraz miejsce godów danieli. Odbywa się ono zwykle od połowy października do połowy listopada. W tym czasie - podobnie jak byki jelenia - daniele wydają charakterystyczne odgłosy (chrapliwe i nie tak doniosłe jak ryk jelenia szlachetnego) oraz gromadzą wokół siebie na okres ok. dwóch tygodni po kilka łań (maksymalnie osiem), czyli tzw. chmarę. Jak zdradzają leśnicy, ze względu na specyficznie ukształtowane poroże danieli, ich walki o wiele rzadziej kończą się tragicznie, niż u jelenia szlachetnego.