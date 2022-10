Te grzyby nie tak łatwo znaleźć. "Są kraje, gdzie uznawane są za gatunek toksyczny"

Gąska zielonka to gatunek grzyba z rodziny gąskowatych. Występuje w Ameryce Północnej oraz Europie, ale w Polsce jest rzadki. Znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski ze statusem pierwszym, czyli jako gatunek o nieokreślonym zagrożeniu. Co ciekawe - choć w naszym kraju grzyb ten jest uznawany za jadany - to w wielu państwach (np. we Francji i Niemczech) gąski zielone określa się jako toksyczne i niebezpieczne.