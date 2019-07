Leżała w półce na bagaże. Pasażerowie nie mogli wyjść ze zdziwienia

Podróżni podczas wejścia na pokład przeżyli nietypowe doświadczenie. Zauważyli, że w schowku na bagaż podręczny znajdował się człowiek. Co więcej, był to członek załogi pokładowej. Stewardessa chciała w ten sposób rozbawić podróżnych.

Jedna z pasażerek, Veronica Lloyd uchwyciła na nagraniu moment, w którym stewardessa amerykańskiej linii Southwest Airlines ukryła się w schowku nad siedzeniami. Podróżni zdziwili się, gdy chcieli włożyć do niego swoje torby.

Lloyd, która leciała samolotem z Filadelfii do Nashvile napisała pod filmem wymowny komentarz: "Nie mogę przestać myśleć o tym, jak bardzo jest to dziwne". "Czy to jest sen?" Pytała przedstawicieli Southwest Airlines. Rzecznik linii lotniczej w oświadczeniu napisanym dla Daily Mail wytłumaczył zachowanie stewardessy tym, że pracownicy Southwest są znani z poczucia humoru i nietuzinkowych osobowości.