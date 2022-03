Liczba pasażerów wzrosła 10-krotnie. "Brama do wydostania się z Rosji"

Jeszcze w połowie lutego z Rosji do fińskiej stolicy pociągiem Allegro przyjeżdżało dziennie ok. 70-80 osób. Obecnie kursujący dwa razy dziennie składy są pełne, a ponad 70 proc. przybywających do Finlandii tą drogą to Rosjanie. Przez dobę mogą przewieźć ok. 700 pasażerów.