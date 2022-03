Rosjanie rzucili się na pociągi do Finlandii. Jedno z niewielu połączeń do UE

- Pracujemy nad wprowadzeniem dodatkowych połączeń w przyszłym tygodniu - powiedział fińskiej telewizji Yle Lauri Sipponen z VR. - Pociągi jadące w przeciwnym kierunku (do Rosji - przyp. red.) są praktycznie puste. Z komercyjnego punktu widzenia nie jest to dobra sytuacja dla VR, ale mimo to, chcemy wypełnić nasz obowiązek - dodał Sipponen.