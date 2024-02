Linia lotnicza wprowadza zmiany. Bagaż podręczny mniejszy niż wcześniej

Turecki przewoźnik wprowadza zmiany

Linia lotnicza Pegasus oferuje na polskim rynku trzy trasy. Polecieć można jego samolotami z Warszawy i Krakowa do Ankary, a także ze stolicy do Antalyi. Dla pasażerów jest to świetna okazja, by za stosunkowo nieduże pieniądze dostać się do Turcji, którą Polacy od lat kochają.