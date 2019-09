Linie lotnicze podnoszą ceny biletów. Powód? Upadek biura podróży Thomas Cook

Urlopowicze, którzy ucierpieli z powodu upadku biura podróży Thomas Cook, mają teraz kolejny problem. Z powodu bankructwa giganta z branży turystycznej, od wtorku 24 września ceny lotów m.in. przewoźnika Ryanair na niektórych trasach wzrosły nawet trzykrotnie.

Jak przekazują brytyjskie media, wzrost ceny biletów dotyczy m.in. lotów na trasie z Gran Canarii do Manchesteru, które wcześniej kosztowały od ok. 25 funtów, (ok. 123 zł) a teraz kosztują najmniej 83 funty (ok. 410 zł). Podobna sytuacja jest na trasie z Teneryfę do Bristolu - bilety wzrosły z 46 do 105 funtów (ok. 520 zł) - czy z Majorki (ze 135 do 355 funtów, czyli ok. 1756 zł.