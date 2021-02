Litwin wypadł za burtę. Załoga zorientowała się dopiero po 6 godzinach

Pracownik firmy Silver Supporter, w czasie podróży z portu Tauranga w Nowej Zelandii na wyspę Pitcairn, źle się poczuł. Wyszedł na pokład, żeby dojść do siebie, ale przewrócił się i wpadł do wody. Sytuacja miała miejsce 16 lutego ok. godz. 4.