Sztuczne wyspy w Polsce. Są widoczne z kosmosu

Trzy nowe wyspy na mapie Polski

Wyspy na zalewach Wiślanym i Szczecińskim – w jakim celu powstały?

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m, maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do ok. 11 m. Oznacza to, że będą mogły wpływać dwa razy większe jednostki niż obecnie. Po zakończeniu inwestycji jedna z wysp pozostanie czynnym polem, które będzie zdolne przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych przez – jak oszacowano – kilkanaście najbliższych lat.