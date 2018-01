Lodowy hotel w Laponii. Jest spełnieniem marzeń fanów "Gry o Tron"

Fanom "Gry o Tron" prawdopodobnie nie raz śniło się, że są w miejscu rodem z krainy Siedmiu Królestw. Teraz mają okazję spełnić swoją fantazję i udać się na północ Finlandii, aby spędzić urlop w lodowym hotelu, który nawiązuje do popularnej sagi.

Lodowy obiekt stworzono w oparciu o powieści R.R. Martinaw. Znajduje się w miejscowości Kittilä w Laponii . Powstał dzięki współpracy HBO Nordic i Lapland Hotels SnowVillage. Od samego początku ich celem było zbudowanie hotelu , który będzie nawiązywać do " Gry o Tron " , dlatego goście mogą liczyć na niepowtarzalny wystrój inspirowany postaciami i wydarzeniami z sagi.

Pobyt w hotelu to przyjemna atrakcja jedynie dla tych, którym nie strasznie niskie temperatury. Wewnątrz obiektu jest ok. -5 st. C. Osoby, które zatrzymują się tu na noc, otrzymują specjalne śpiwory. Ze względu na "specyficzne warunki" panujące w pokojach, zarządca lodowego hotelu zaleca pozostawanie w nim na jedną noc.