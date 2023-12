Lot kosztuje 3 tys. zł. Wieniawa: "Jaram się tu wszystkim"

Wyjazd do Los Angeles

Wyjazd do Los Angeles to marzenie wielu. Niestety jego realizacja nie jest tania. Same bilety lotnicze potrafią kosztować krocie. W najbliższych miesiącach za bilet lotniczy z Warszawy do Los Angeles zapłacić trzeba minimum 1,5-1,6 tys. zł. Mowa o lotach z jedną przesiadką np. w Barcelonie i bez bagażu rejestrowanego. Bo doliczeniu bagażu cena wzrasta nawet o kilkaset zł.