American dream po polsku. Za tymi kultowymi markami stoją Polacy

Max Factor

W 1904 r. w centrum imigracyjnym na Ellis Island zarejestrowano przybycie niejakiego Maxa Factora, w rzeczywistości Maksymiliana Faktorowicza, urodzonego w Zduńskiej Woli. Do dziś nie jest jasne, w jakich okolicznościach Faktorowicz został Factorem. Prawdopodobnie doszło do tego w wyniku pomyłki w dokumentacji, spowodowanej pośpiechem lub nieczytelnym pismem – w tamtych latach do Nowego Jorku trafiały tysiące imigrantów dziennie. Niewykluczone, że urzędnik postanowił ułatwić sobie pracę, a przyszłemu obywatelowi życie, i świadomie przystosował obco brzmiące nazwisko do amerykańskich standardów.