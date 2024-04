Lot z Polski trwa 11 godzin. Polacy pokochali to miasto

Nie każdego dalekie podróże zniechęcają. Dowodem na to są coraz bardziej popularne loty do Miami. Choć z Polski leci się ok. 11 godzin, to chętnych by polecieć na Florydę przybywa. Pogoda jest tam pewna przez cały rok, a właśnie teraz bilety można kupić za niecałe 3 tys. zł w dwie strony.