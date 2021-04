Majówka 2021. Pomysły na jednodniowe wycieczki bez tłumów

Choć wielu liczyło na to, że branża hotelarska zostanie odmrożona jeszcze w kwietniu, rząd rozwiał te nadzieje. A to znaczy, że tegoroczną majówkę spędzimy raczej stacjonarnie. Stacjonarnie, nie znaczy jednak statycznie. Choć nie możemy liczyć na dłuższy wyjazd z noclegiem, nie ma przeciwwskazań, żeby wybrać się na jednodniowe wypady. Najlepiej w miejsca, gdzie nie będzie tłumów.

Majówka na Kaszubach

Pojezierze kaszubskie to wyjątkowo malowniczy i skrywający wiele ciekawych miejsc region. Doskonały cel jednodniowych wypadów dla mieszkańców północnej Polski. Wspaniała przyroda, spokój i cisza to wystarczające powody, by wybrać się w te okolice, ale jeśli potrzebujemy bardziej konkretnych celów podróży, jest w czym wybierać.

Entuzjaści sportów wodnych mogą zdecydować się na spływ kajakowy (wypożyczalni tego typu sprzętu znajdziemy w regionie mnóstwo) i odkrywać piękno Kaszub z perspektywy licznych tu jezior i rzek.

Getty Images Źródło: Getty Images

Pasjonaci historii powinni odwiedzić Kaszubski Park Etnograficzny, bardziej znany jako skansen we Wdzydzach Kiszewskich. To idealne miejsce, by poznać architekturę, kulturę i tradycje Kaszub. Ciekawym celem wycieczek są też kamienne kręgi, których na Kaszubach też nie brakuje. Cmentarzyska kurhanowe znajdują się m.in. w miejscowości Uniradze, Węsiorach czy Odrach.

Miłośnicy przyrody z pewnością docenią urok kaszubskiej pustyni (i to nad samym morzem), czyli Słowińskiego Parku Narodowego, z jego słynnymi wędrującymi wydmami. Uciec od wszelkich trosk i codziennego życia można też do pięknych, pachnących żywicą Borów Tucholskich. Kilka godzin wędrowania wśród sosen pozwala wspaniale oczyścić głowę i naładować akumulatory.

Getty Images Słowiński Park Narodowy Źródło: Getty Images

To tylko kilka z wielu atrakcji Kaszub. Jeśli mamy problem z dokonaniem wyboru, zacznijmy od małego rekonesansu, wybierając się na wycieczkę Drogą Kaszubską. Może to być wycieczka samochodowa z kilkoma ciekawymi przystankami, albo wyprawa rowerowa. To zależy tylko od nas.

Trasa licząca około 21 km, zaczyna się w Garczu i wiedzie wzdłuż sześciu jezior, przez Chmielno, Grodzisko, Zawory, Ostrzyce, by dotrzeć w okolicę najwyższego naturalnego wzniesienia na polskich pojezierzach - Wieżycy. Choć nie imponuje wysokością (niespełna 330 metrów), to rozciąga się z niej - a dokładnie z wieży widokowej ustawionej na jej szczycie - przepiękny widok na okolicę.

Getty Images Wieżyca, Kaszuby Źródło: Getty Images

Sielskie Ponidzie

Miłośnicy tego trochę zapomnianego regionu przekonują, że Ponidzie nie nadaje się do szybkiego zwiedzania. Aby naprawdę je poznać i poczuć należy smakować je powoli, przez wiele dni lub tygodni. Podczas jednodniowej wycieczki można jednak skutecznie się w Ponidziu zakochać i w przyszłości wrócić na dłużej.

Ponidzie to niewielka kraina położona nad Nidą. Do najbardziej znanych miejscowości regionu należą Pińczów, Busko Zdrój, Solec Zdrój i Wiślica. Nie można też zapomnieć o Chęcinach, gdzie znajduje się zamek królewski z przełomu XIII i XIV wieku.

Średniowieczna zabudowa - zwłaszcza sakralna - to jedna z największych atrakcji Ponidzia. Na uwagę zasługują zwłaszcza wiślicka kolegiata i znajdujące się tuż obok ruiny kościoła św. Mikołaja z najstarszą misą chrzcielną w Polsce. Warto zobaczyć też farę w ulubionym grodzie Kazimierza Wielkiego - Stopnicy, kościół św. Wawrzyńca w Gorysławicach, czy św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym, którego fundatorem był sławny kronikarz Jan Długosz. Będąc w Wiślicy można też zwiedzić gotycki dom kronikarza, w którym znajduje się dziś muzeum regionalne.

Sakralne perełki, wielowiekowe miasteczka, czy przydrożne kapliczki, których na Ponidziu jest mnóstwo, to jednak dodatki do wspaniałej przyrody.

Krajobraz Ponidzia tworzą kochane przez fotografów przyrody patchworki pól i łąk, malowniczo przecinane wijącą się Nidą. Jedną z najbardziej unikatowych atrakcji regionu są jednak niezwykłe gipsowe skały. Piękne formacje m.in. "jaskółcze ogony" można obejrzeć w Chotlu Czerwonym niedaleko kościoła, w rezerwacie Przęślin, gdzie znajduje się tu imponująca gipsowa góra, czy rezerwacie Skorocice z najdłuższą w Polsce gipsową jaskinią.

Odwiedzając Ponidzie - samochodem, rowerem, kajakiem, czy w każdy inny sposób, warto też wykorzystać okazję, by zobaczyć jedno z najbardziej unikatowych drzew w Polsce. To sosna. Z nazwy - zwyczajna. Do tego ani specjalnie wysoka, ani szczególnie wiekowa. A jednak wyjątkowa. Sosna z Wełcza rośnie na terenie dawnej piaskowni.

Ziemię spod jej korzeni najpierw wybierali ludzie, potem swoje trzy grosze dołożyły woda i wiatr. I tak kilka metrów systemu korzeniowego drzewa zostały odsłonięte, a z czasem porosły się korą. Wygląda to tak, jakby jakiś olbrzym postawił wyjąć drzewo z ziemi i nagle - kiedy już tylko końcówki korzeni zostały w ziemi, nagle się rozmyślił. Prawdziwy unikat. Jeden z wielu w tej niezwykłej krainie.

