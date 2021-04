Tajemniczy Perehod i inne atrakcje Poleskiego Parku Narodowego

Niektórzy mówią żartobliwie, że Poleski Park Narodowy to jedna z najmocniej strzeżonych tajemnic naszego kraju. Mimo iż miejsce jest świetnie znane mieszkańcom województwa lubelskiego, na terenie którego się znajduje, to dla innych nadal pozostaje nieodkryte. Czas to zmienić!

Poleski Park Narodowy położony jest w zachodniej części Polesia, a dokładnie na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, tylko godzinę drogi od Lublina! Nic dziwnego, że mieszkańcy miasta, którzy tęsknią za nieskażoną naturą, chętnie odwiedzają to miejsce. Ten wyjątkowy park narodowy znany jest jednak bardziej lokalnie, a zasługuje na to, by o jego istnieniu wiedziało więcej osób.

Turyści często mówią, że przyroda Poleskiego Parku Narodowego jest nieoczywista. Co może się kryć za tym określeniem? Otóż teren tu jest równinny, niemal całkowicie płaski, a mimo to trudno oderwać wzrok od malowniczej okolicy. Obszar parku kryje dużą liczbę jezior oraz stawów, a przede wszystkim bagien i torfowisk. Zachowane w tym rejonie ekosystemy bagienne rozwijały się bez ingerencji człowieka od czasów ustąpienia ostatniego zlodowacenia.

Getty Images Poleski Park Narodowy Źródło: Getty Images

Ucieczka od cywilizacji

Chociaż Poleski Park Narodowy znajduje się blisko uczęszczanej trasy, prowadzącej na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, to samo miejsce stanowi niezwykłą oazę spokoju.

- Gdy wejdziesz na ścieżki i kładki, znajdziesz się w innym świecie dalekim od cywilizacji, gdzie dominuje cisza i spokój. Naprawdę warto, choćby na kilka godzin - rowerem czy pieszo, będzie to miło spędzony czas – czytamy w rekomendacjach turystów na fanpage’u PPN.

Okolice Poleskiego Parku Narodowego są zresztą odpowiednie nie tylko na krótką, kilkugodzinną wycieczkę, ale też na dłuższy pobyt. Wsie leżące na jego terenie to wspaniałe letniska z interesującą ofertą noclegową. W portalach rezerwacyjnych, takich jak Nocowanie.pl, turyści znajdą wiele gospodarstw agroturystycznych oraz domków letniskowych, które zlokalizowane są nad jeziorami, sąsiadującymi z parkiem.

Getty Images Poleski Park Narodowy Źródło: Getty Images

Spacer po Perehodzie

Przez teren Poleskiego Parku Narodowego biegnie kilka wytyczonych ścieżek. Jako że większość obszaru stanowią bagna, są to przeważnie drewniane kładki, nadające temu miejscu jedynego w swoim rodzaju klimatu, który tak podoba się turystom.

Chyba najsłynniejszą i najchętniej polecaną trasą jest tu ścieżka przyrodnicza "Perehod", na którą wchodzi się w miejscowości Pieszowola. To wyjątkowa propozycja dla wszystkich miłośników przyrody i obserwacji ptaków. Na odcinku 5 kilometrów przygotowano dwie wieże widokowe i schron ornitologiczny, które ułatwiają podglądanie zimorodków, polujących bielików oraz rzadkich czapli.

Poleski Park Narodowy Ścieżka "Perehod" Źródło: Poleski Park Narodowy

"Perehod" biegnie groblami wzdłuż malowniczych Stawów Pieszowolskich. Dogodne warunki do życia znajduje tu żółw błotny, będący niezwykłym skarbem Poleskiego Parku Narodowego. Jest to bowiem gatunek wpisany do Polskiej i Europejskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako narażony na wyginięcie. Dlatego też w Poleskim Parku Narodowym powstał między innymi Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego.

CC BY-SA 4.0 Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego Źródło: CC BY-SA 4.0 , Fot: Azymut

Zobacz bagno z bliska!

Teren Poleskiego Parku Narodowego to przede wszystkim bagna i właśnie chęć zobaczenia podmokłych terenów przyciąga zwiedzających. Turyści, którzy już tu byli, polecają ścieżkę "Czahary" w okolicy Urszulina. Trasa prowadzi przez Bagno Bubnów, a drewniane kładki pozwalają z bliska przyjrzeć się tajemniczym torfowiskom – podobnie jak ustawione na trasie platformy i wieże widokowe.

Drewniane kładki Poleskiego Parku Narodowego zapewniają dostęp do wielu intersujących miejsc. Kolejną trasą, stanowiącą bardzo dużą atrakcję turystyczną, jest ścieżka "Spławy". To naprawdę wyjątkowy i malowniczy zakątek parku. Wąska kładka biegnie wśród bagiennego lasu aż do jeziora Łukie, gdzie na pływającym pomoście można obserwować ptaki. Żyje tu duża kolonia żurawi, będących oficjalnym symbolem parku.

CC BY-SA 4.0 Ścieżka przyrodnicza "Spławy", fot. Azymut Źródło: CC BY-SA 4.0

Warto przyjechać tu, gdy miejscowe lasy toną w zieleni – wtedy soczysta przyroda Poleskiego Parku Narodowego jest najbardziej zachwycająca.

