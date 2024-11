Makabryczna moda w świecie orek powraca. Noszą "kapelusze" z martwych ryb

Za nową modą stoi duża dostępność łososi

Według naukowców trend mógł powrócić dzięki orkom, które pamiętają to zachowanie z przeszłości. - Przypuszczamy, że osobniki, które już kiedyś wykazywały to zachowanie, znowu zaczęły to robić - wyjaśnił Andrew Foote, ekolog z Uniwersytetu w Oslo, w rozmowie z New Scientist.