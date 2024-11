Mamy powód do dumy! Polski jarmark najlepszy w Europie

"To niezwykłe wyróżnienie jest dowodem na to, że magia świąt w Gdańsku zachwyca nie tylko nas, ale również tysiące turystów z całego świata. Dziękujemy każdemu z was, kto przyczynił się do tego sukcesu – odwiedzając jarmark, głosując i szerząc dobrą energię. To wasze wsparcie sprawiło, że marzenia stały się rzeczywistością!" - czytamy w poście udostępnionym na profilu Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk na Facebooku.