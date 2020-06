Małpi raj w Tajlandii. Makaki przejęły miasto

Turyści, którzy na potęgę dokarmiali makaki w Lop Buri, tajskim mieście słynącym z małpiego festiwalu, a następnie robili sobie z nimi zdjęcia, przyzwyczaili małpy do konkretnej, choć niezbyt zdrowej diety: owoce, fast foody, gazowane napoje. Słowem - mnóstwo cukru. Gdy pandemia koronawirusa znacząco ograniczyła napływ turystów do miasta, makakom zaczął zaglądać w oczy głód. Nie dlatego, że brakowało jedzenia. Raczej dlatego, że zostały przyzwyczajone, iż przychodzi ono do nich samo.