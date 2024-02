Malta ma powód do dumy. Kolejny skarb na liście UNESCO

Festa na liście UNESCO

Dla niektórych uznanie święta za dziedzictwo kulturowe to śródziemnomorski wyraz przywiązania mieszkańców Malty do wiary chrześcijańskiej. Inni natomiast twierdzą, że jest to sposób na kultywowanie lokalnej tradycji i tożsamości, która sięga czasów XVI w. Nie bez znaczenia jest także to, że festa łączy mieszkańców Malty - bez względu na to skąd pochodzą. Dlatego, aby poczuć prawdziwy klimat tego śródziemnomorskiego kraju, trzeba choć raz wziąć udział w jednej z wielu odbywających się fest.