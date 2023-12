Ikona Malty. Turyści będą mieli wyjątkową okazję na zwiedzenie

Wielka okazja

Okres bożonarodzeniowych świąt to czas nadziei i niespodzianek. Dlatego też w maltańskim zwyczaju jest otwieranie Pałacu Wielkiego Mistrza dla mieszkańców oraz turystów w jeden dzień grudnia. Tym razem przypadł on na drugi dzień świąt. Wybrano tę datę nie bez powodu. Na Malcie to właśnie 26 grudnia zwyczajowo dochodzi do rozpakowania świątecznych prezentów.