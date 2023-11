Mały raj dla narciarzy. Nie musisz jechać do Włoch czy Austrii

Znakomite warunki dla narciarzy

Wielu amatorów narciarstwa wciąż nie wie, że Tylicz zimą oferuje znakomite warunki do aktywnego wypoczynku. Wszystko wskazuje na to, że lokalni włodarze, planując jego rozwój, w dużej mierze postawili na turystykę zimową. Stosunkowo niedawno powstały tu stacje narciarskie oraz trasy biegowe, a także wypożyczalnie nart zjazdowych i biegowych. Natychmiast stały się one dużym atutem tej górskiej miejscowości, który przyciąga turystów jak magnes.