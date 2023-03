Szwajcarski klimat w polskich górach. Wyjątkowe miejsce pełne atrakcji

Krynica-Zdrój to miejscowość położona w Beskidzie Sądeckim, która słynie przede wszystkim ze znajdującego się na jej terenie uzdrowiska. Nazywana też często Krynicą Górską, zachwyca architekturą z drugiej połowy XIX wieku, która do złudzenia przypomina szwajcarską, drewnianą zabudowę. Co ciekawego można tam zobaczyć?