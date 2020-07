Mandat dla turystów. Chcieli obejrzeć z bliska słup graniczny

Dwóch mężczyzn z województwa kujawsko-pomorskiego wybrało się na wycieczkę z rodzinami w okolice Węgorzewa na Mazurach. Miejscowość leży tuż obok granicy z Rosją, co zachęciło turystów do tego, aby przejść na drugą stronę i z bliska przyjrzeć się słupowi granicznemu.

Nielegalne przekraczanie granic podlega karze, ale nadal wiele osób decyduje się to robić. "Trudno znaleźć wytłumaczenie dla lekkomyślności selfie-maniaków, którzy zupełnie świadomie przekraczają granicę tylko po to, aby zrobić sobie zdjęcie, i nie robią sobie nic z zakazów, o których informują ich znaki. Nielegalne przekroczenie granicy jest czynem karalnym na podstawie art. 49a § 1 kodeksu wykroczeń zagrożonym karą grzywny w wysokości do 500 złotych - wyjaśniała rzeczniczka Komendy Głównej Straży Granicznej, Agnieszka Golias w rozmowie z serwisem gazeta.pl.