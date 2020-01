Mężczyzna schował się do szopy. Podczas wyrzucania śmieci zaskoczył go łoś

Choć do podobnych sytuacji dochodzi na Alasce całkiem często, to nie zawsze udaje się je zarejestrować. Do sieci trafiło wideo, na którym mężczyzna próbuje wynieść śmieci, jednak wystraszył się zwierzęcia i schował od szopy. Z opresji uratowała go żona.



Łoś zaledwie przez kilka minut wykazywał zainteresowanie sytuacją. Później sobie poszedł (Twitter.com/ ABC News)

Łosia najprawdopodobniej skusiła wizja jedzenia. Zbliżył się zatem maksymalnie do ludzkiego siedliska i liczył, że co nieco tam znajdzie. Na nagraniu widać, jak podchodzi do szopy, a mężczyzna na jego widok chowa się do środka. Znudzone zwierzę po chwili odeszło, a bohater nagrania wyłonił się z kryjówki dopiero gdy żona poinformowała go, że teren jest już czysty.

W wielu miejscach na Alasce mieszkańcy żyją blisko z dziką naturą. Często się zdarza, że zwierzęta, takie jak np. łosie pojawiają się w codziennym życiu ludzi, wywołują zdziwienie i konsternację, a nierzadko sprawiają także problemy. Spacerują po ulicach bądź, jak w tym przypadku, odwiedzają mieszkańców na ich prywatnych posesjach.