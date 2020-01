Osobliwości Europy. Dzieła natury i wytwory pracy ludzkich rąk

Stary kontynent to nie tylko piękne, historyczne miasta, wspaniała architektura i bogata kultura. To także zaskakujące miejsca i zwyczaje. Lista osobliwości Europy jest bardzo długa. Od tych stworzonych przez człowieka, jak np. przedziwny pomnik kaloryfera, po te najwspanialsze - dzieła samej natury.

Naturalne baseny trawertynowe i tarasy w Pamukkale (Shutterstock.com)

Tureckie Pamukkale To urzekająco piękne miejsce, położone na styku Europy i Azji przyciąga rocznie ponad milion osób. Biorąc pod uwagę niesamowitą urodę zbudowanych z białego trawertynu tarasów i powstałych w nim naturalnych basenów, trudno się temu dziwić. Cud natury, nazywany przez Turków "Bawełnianym Zamkiem" został w 1988 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Najpiękniejsza jaskinia w Hiszpanii Kolejne miejsce, które trzeba uznać za prawdziwy popis matki natury, znajduje się na Lanzarote. To Cueva de los Verdes - przez wielu określana jako jaskinia iluzji. Licząca około 7 kilometrów długości jaskinia, składa się z kilku grot. To właśnie jedna z nich znajduje się we wszystkich rankingach najpiękniejszych i najbardziej osobliwych miejsc w Europie. W tej części de los Verde znajduje się płytkie jezioro, które niczym lustro odbija fantazyjnie zdobione sklepienie jaskini, tworząc wrażenie, niesamowitego, wielobarwnego kanionu.

Krzywy Las pod Gryfinem Także w Polsce nie brakuje miejsc zaskakujących i osobliwych. Jednym z nich jest Krzywy Las pod Gryfinem. Pnie wszystkich rosnących tu sosen, zostały w niezwykły sposób zdeformowane. Tuż nad ziemią, zamiast piąć się w górę, są wykrzywione pod kątem prostym w stosunku do podłoża. Teorii wyjaśniających zagadkę tajemniczego zagajnika jest wiele.

Część badaczy sugeruje, że gdy drzewa były młode przejechano po nich ciężkim sprzętem, inni wierzą w siłę wiejących tu wiatrów. Nie brakuje też osób, które przekonują, że zaraz po posadzeniu w latach 30 XX wieku, młode rośliny zostały celowo wygięte w kierunku północnym, by w przyszłości zyskać miano jednego z najdziwniejszych lasów świata.

Krwawa rzeka w Hiszpanii Mająca swe źródło w górach Andaluzji rzeka Rio Tinto nie jest ani specjalnie długa, ani szeroka. Sławę zawdzięcza niezwykłej, intensywnie czerwonej barwie płynącej w niej wody. Krwawa rzeka budzi nie tylko zainteresowanie turystów, ale też wszelkiej maści badaczy, którzy próbują odkryć zagadkę szkarłatnej wody. Przez wiele lat za najpopularniejszą teorię uchodziła ta, że krwisty kolor rzeki to skutek obecnych w niej metali ciężkich. Rio Tinto od wieków służyła bowiem do transportu miedzi, srebra i złota, a w okolicy znajduje się wiele kamieniołomów i kopani.

Niedawno badacze doszli jednak do wniosku, że za niezwykły kolor rzeki odpowiedzialne są rzadkie bakterie, żyjące w tutejszej, bardzo kwaśnej glebie już od archaiku. Fakt, że poziom zakwaszenia Rio Tinto, jest niemal równie niezwykły jak jej barwa. PH wynosi zaledwie 1,7 - 2,5. Z całą pewnością to jedno z najbardziej zadziwiających miejsc, nie tylko w Hiszpanii, ale całej Europie.

Grobla Olbrzyma w Irlandii Północnej Nie trzeba legendy, by dostrzec, że Giant's Causeway to miejsce absolutnie wyjątkowe. Przeszło 37 tysięcy bazaltowych kolumn, tworzących skalny monument po prostu zapiera dech w piersiach. Powstały na skutek erupcji wulkanicznej, a dokładniej specyficznych pękań, do których doszło podczas zastygania lawy.

Najwyższe z sześciennych kolumn mają nawet 12 metrów wysokości, a średnica najszerszych sięga 2 metrów. Ustawione ciasno jedna przsy drugiej tworzą fantazyjną groblę wcinającą się w głąb morza.

Takie miejsce musiało doczekać się legendy. Zgodnie z nią, groblę zbudował olbrzym Finn MacCumhaill, który chciał się dostać do Szkocji i pokonać żyjącego tam giganta. Kiedy jednak zobaczył jego rozmiar, przerażony wrócił do ojczyzny. Tam przebrał się za dziecko. Gdy szkocki olbrzym po przybyciu do Irlandii zobaczył "malucha", przeraził się na myśl o tym, jak wielki musi być jego ojciec i uciekł do Szkocji. Po drodze zniszczył jednak część grobli, by uchronić się przed wizytą sąsiada.

Osobliwe dzieła człowieka Nie wszystkie atrakcje zasługujące na miano wyjątkowych, stworzyła jednak natura. Ludzie także dołożyli tu swoją cegiełką. Mieszkańcy Chorwacji zbudowali najmniejsze miasto świata (wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa). Hum, bo o nim mowa, ma zaledwie dwie ulice i 14 (według niektórych źródeł 22) mieszkańców. Nie znaczy to jednak, że nie ma w nim czego zwiedzać.

Hum to miasto o bogatej historii, której początek sięga XI wieku. Najstarszym zabytkiem jest jednak XVI-wieczna dzwonnica, z której rozciąga się piękny widok na okolicę. O dawnym znaczeniu miasta dla rozwoju piśmiennictwa, najlepiej świadczy prowadząca do niego droga, przy której ustawiono 11 rzeźb z głagolicą – pierwszym słowiańskim alfabetem.

Również za sprawą ludzkiej fantazji w Europie znajduje się miasto o najkrótszej nazwie na świata. To szwedzkie Å, co w tłumaczeniu oznacza potok. Choć licząca około 200 mieszkańców miejscowość nie słynie z żadnych turystycznych atrakcji, gości przyciąga tablica z najkrótszą nazwą. Zdjęcie z taką osobliwością to jeden z celów podróży po Szwecji.