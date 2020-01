8-latka zastrzeliła łosia. Dumny ojciec chwali się zdjęciami

Bohaterką polowania jest Braeleigh Miller, która mieszka w stanie Michigan w USA. Dziewczynka samodzielnie uśmierciła ważącego 180 kg łosia. Ojciec pęka z dumy i publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych. Jego córka strzelała do zwierzęcia z karabinu.

Braeleigh Miller stała się najmłodszą mieszkanką Michigan, która upolowała łosia. Jej nazwisko zostało wpisane do stanowej "księgi rekordów". "Cieszę się, ponieważ nigdy wcześniej nie ustanowiłam żadnego rekordu, podobnie jak mój tata czy dziadek" – mówiła dziewczynka w rozmowie z lokalnymi mediami.

"To nie był zwykły 'młodzieżowy' pistolet. Ta broń ma niezłego kopa" – wyjaśnił ojciec dziewczynki dziennikarzom. Mężczyzna jest pod wrażeniem, że jego córce udało się powalić zwierzę, strzelając z pełnowymiarowego karabinu (kaliber 308). Według Guannara Millera więcej dzieci powinno uprawiać tę formę "sportu", a polowania to ważna tradycja, która nie powinna nigdy zaniknąć.

"Dla tych, którzy pociągają za spust i polują już w młodym wieku to ogromna szansa, której my nie mieliśmy, kiedy byliśmy młodzi" - powiedział ojciec w rozmowie z telewizją Fox17.

Co ciekawe, post spotkał się z pozytywnym odbiorem większości internautów w Stanach Zjednoczonych. "To wspaniałe widzieć ojca spędzającego aktywnie czas z córką", "jestem pod ogromnym wrażeniem", "wygląda na to, że świetnie się bawiliście" – pisali użytkownicy Facebooka pod wpisem mężczyzny.