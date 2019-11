Miała w oku cztery nicienie. Mieszkanka Nebraski mogła stracić wzrok

68-letnia kobieta spędzała zimę w osadzie Carmel Valley w Kalifornii. Któregoś dnia podczas treningu wbiegła w rój much. Było ich tak dużo, że musiała strącać owady z twarzy i wypluwać je z ust. Miesiąc po tym wydarzeniu zaczęło jej doskwierać podrażnienie prawego oka.

Nim udała się do okulisty, wyjęła z oka drugiego. Lekarz natomiast wyciągnął z oka pacjentki trzeciego robaka i przepisał antybiotyki. Nie był to jednak koniec nieprzyjemnych doświadczeń, bo po powrocie do domu kobieta nadal odczuwała dyskomfort w oku.

To, co tygodniami dręczyło 68-latkę, to nicienie z gatunku Thelazia. Przypadek kobiety spędzającej wakacje w Kalifornii, to drugi w historii, udokumentowany przypadek zarażenia tymi nicieniami. Zdaniem lekarzy kobieta miała dużo szczęścia. Pierwszy przypadek zarażenia dotyczył 26-latki, w której oczach znaleziono aż 14 nicieni.