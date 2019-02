Spędź noc jak Marilyn Monroe i Howard Hughes. Apartamenty inspirowane gwiazdami

Marilyn Monroe i Howard Hughes to legendy i ikony amerykańskiego życia. Teraz, dzięki inwencji kalifornijskiego hotelu, będziemy mogli choć na jedną noc mieszkać tak, jak niegdyś oni.

We wszystkich pomieszczeniach widać kobiecą rękę i amerykański styl. Goście znajdą tam piękne meble, jasne podłogi z abstrakcyjnymi wzorami oraz sufity pokryte złotem . Do ich dyspozycji będą m.in. biblioteka, w której znajdują się filmy oraz książki z udziałem Monroe, półki wypełnione perfumami Chanel no. 5, a także kąpiel z bąbelkami inspirowana filmem "Pół żartem, pół serio" . Będzie można także zjeść posiłki, zrobione na podstawie jedzenia uwielbianego przez Monroe.

Hughes był z kolei znany zarówno ze swojego ogromnego majątku, jak i ekscentryzmu, który szczególnie dał się we znaki pod koniec jego życia. I to te dwie jego cechy odzwierciedla przeznaczony mu apartament . Królują w nim kolory sztormu, ciemne kamienie i bogate, egzotyczne drewno. Podczas gdy pokoje Monroe są kobiece, w przypadku Hughesa można mówić o męskiej aurze. Ponadto, z racji historii życia słynnego pilota, goście znajdą w bungalowie wiele modeli samolotów, kanapki, o które miliarder zawsze prosił obsługę hotelową oraz specjalny lotniczy koktail.

Zarówno apartament Monroe, jak i Hughesa, będą kosztować gości równowartość ok. 320 tysięcy złotych za jedną noc. Hotel do dyspozycji ma także bungalowy, które oddają hołd Elizabeth Taylor oraz Frankowi Sinatrze - obydwa oddane do użytku w 2016 roku - oraz jeden przeznaczony dla wielbicieli Charlie Chaplina, który ma by być dostępny za pół roku.