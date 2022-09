Miejsca znane z ekranu. To tam toczyły się akcje popularnych filmów i seriali

Dolina Chochołowska – Janosik i nie tylko!

Dolina Chochołowska na Podhalu to jedno z ulubionych plenerów filmowych w Polsce. To właśnie ona stanowiła tło do kultowego serialu "Janosik" z Markiem Perepeczko w roli głównej. Dolinę Chochołowską i jej niepowtarzalny klimat doceniła także Agnieszka Holland, która zdecydowała się właśnie tu nakręcić sceny do międzynarodowej produkcji, opowiadającej historię najbardziej znanego polskiego zbójnika.