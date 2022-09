Kontrowersyjny hit Polaków. "Kto nie był, to wariat albo snob"

Nie rozumiem, panie Jasiu, tego dowcipu, że największą atrakcją Zakopanego jest bus do Białki, to Białka nie jest w Tatrach, tak jak Zakopane? Co, Zakopane nie jest w Tatrach? No to po cośmy tu przyjechali, Tatry miały być największą atrakcją, nawet ekspres kolejowy nazywa się Tatry, dobrze żeśmy nim nie pojechali, to oszustwo jakieś, trzeba było jechać do Białki Tatrzańskiej albo Bukowiny Tatrzańskiej, to przecież na pewno w Tatrach. Nie? A ja widziałam taką reklamę pensjonatu, który znajduje się w sercu Tatr, nie pamiętam, gdzie to było, Władek? Aha, no właśnie, w Kościelisku. A może w Szaflarach.