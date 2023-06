Miliony od rządu na wycieczki dla młodzieży. Biura podróży zachwycone

Jak wygląda to w liczbach?

Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło na ten cel 180 milionów złotych, a dotychczas z poprzedniego programu "Poznaj Polskę" skorzystało już milion dzieci. W ramach programu MEiN jest gotowe dofinansować wyjazdy grup co najmniej 20-osobowych, pokrywając 80 procent kosztów. Kwoty dofinansowania zależą od długości wycieczki i wynoszą odpowiednio: do 45 tys. złotych dla wyjazdów trzydniowych, do 60 tys. złotych dla czterodniowych oraz do 75 tys. złotych dla pięciodniowych.