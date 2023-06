Lufthansa kasuje ponad 550 lotów z i do Polski

Miasta dotknięte redukcją

Najbardziej dotknięte redukcjami będą połączenia Lufthansy z Frankfurtu. Od 29 października 2023 do 30 marca 2024 roku liczba lotów do i z Polski będzie niższa o 450. Największy spadek przewidywany jest na trasie do i z Wrocławia, gdzie odnotuje się aż 164 mniej połączeń (z 593 do 430). Kolejno, redukcje dotkną Katowice (116 połączeń mniej (z 418 na 302), Warszawę (89 połączeń mniej (z 616 do 527), Kraków (40 połączeń mniej (z 616 do 576) oraz Poznań (37 połączeń mniej; z 440 do 403). Najmniejszą liczbę lotów, zaledwie cztery, straci Gdańsk (z 308 do 304).