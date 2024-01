Mrozu na urlopie. Spędza go w prawdziwym raju

Idealny czas na wyjazd

Mimo że Tajlandia jest kierunkiem całorocznym, właśnie teraz jest najlepszy czas, aby odwiedzić ten egzotyczny kraj. Szczyt sezonu turystycznego przypada tam na okres od listopada do marca, a to za sprawą idealnej wówczas pogody. Wtedy nie trzeba martwić się ani o opady deszczu, ani o mordercze upały. - W tym czasie warto wybrać się szczególnie na wschodnie wybrzeże lub do południowej części, po stronie Morza Andamańskiego, by cieszyć oczy przepięknymi piaszczystymi plażami i tropikalną roślinnością - stwierdziła ekspertka z Wakacje.pl.