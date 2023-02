Ten kraj to nie tylko rajskie plaże. Teraz jest doskonały moment, aby tam lecieć

Tajlandia kusi rajskimi plażami. Był tam nawet Makłowicz

Choć Tajlandia to nie tylko rajskie plaże, to jednak właśnie one przyciągają wielu turystów. Jeśli wybierzemy się do Bangkoku, w okolicy znajdziemy m.in. uroczą wysepkę Koh Si Chang oraz nieco popularniejszą Koh Samet. Z kolei ci, którzy stawiają na wypoczynek w słynnym kurorcie Pattaya powinni skierować swoje kroki na plażę Phra Tam Nak i położoną niedaleko wyspę Wyspa Koh Larn.